به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: اهدا کنندگان هم استانی می‌توانند از هر گروه خونی با مراجعه به این مراکز یاریگر بیماران باشند.

کیان دهراب پور افزود: امروز دهم دی ماه، مرکز خونگیری خواجو اصفهان در دو شیفت صبح و عصر و مراکز اهدای خون کاشان، نجف آباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهین شهر، نایین و خمینی شهر در شیفت صبح و فردا پنجشنبه یازدهم دی ماه مراکز اهدای خون خواجو اصفهان، شهید حججی اصفهان، خمینی شهر، کاشان، نجف آباد، شهرضا، خوانسار، گلپایگان در شیفت صبح آماده استقبال از اهداکنندگان خون است.

وی، میزان ذخیره خون کنونی استان را ۴/۴ روز کمتر از حداقل استاندارد ذخیره خون که۸ روز است بیان کرد و گفت: سردی هوا، تعطیلات و دیگر موضوعات نباید مانع خدمت رسانی به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی شود.

در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند، ۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.