پخش زنده
امروز: -
به مناسبت فرارسیدن سالگرد حماسه ۹ دی و در آستانه میلاد با سعادت امام علی (ع)، ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری فراخوان مسابقه استانی «بصیرت علوی» را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علاقهمندان برای شرکت در مسابقه بصیرت علوی میتوانند پس از مطالعه محتوای مسابقه پاسخ سوالات را به صورت یک عدد ۱۲ رقمی به شماره ۱۰۰۰۰۱۷ ارسال کنند.
آخرین مهلت شرکت در این مسابقه ۲۰ دیماه اعلام شده و اسامی برگزیدگان همزمان با مبعث پیامبر (ص) در تارنمای namaz.ir اعلام خواهد شد.