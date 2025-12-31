با نزدیک شدن به ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، توجه به نکات ایمنی و کنترل خطر در برگزاری مراسم موکب‌ها بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ دکتر مجید اشرف گنجویی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان کرمان در جمع موکب داران ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: کارشناسان بر این باورند که رعایت اصول ایمنی می‌تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند و مراسم سالگرد را به شکلی امن و با شکوه برگزار شود.

وی افزود: مراسم سالگرد حاج قاسم سلیمانی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سالانه در کشور است که هر ساله با حضور گسترده زائرین و علاقه‌مندان به این سردار دل‌ها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موکب داران باید به نکات ایمنی و کنترل خطر توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند، افزود: بالا بردن سطح ایمنی در برگزاری این مراسم نه تنها مسئولیت اجتماعی موکب داران است، بلکه می‌تواند جان و امنیت زائرین را نیز تضمین کند.

اشرف گنجویی خاطرنشان کرد: در این زمینه، توجه به مواردی مانند ایمنی آتش‌سوزی، سیم‌کشی‌های برقی و اشغال معابر عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت خطر و پیش‌بینی شرایط اضطراری در تجمعات انبوه گفت: در صورت بروز بارش باران، موکب داران باید اطمینان حاصل کنند که تجهیزات برقی آنها خطری برای زائرین ایجاد نکند.

وی با اشاره به اینکه روشن کردن آتش در محل موکب نیز باید با احتیاط و با در نظر گرفتن خطرات احتمالی انجام شود، تصریح کرد: متاسفانه، تجربه‌های گذشته نشان داده است که عدم رعایت نکات ایمنی می‌تواند منجر به حوادث تلخی شود.

وی با تاکید بر اینکه موکب داران به نکات ایمنی توجه کرده و خطرات را مدیریت کنند، افزود: این اقدامات مهم و پیشگیرانه موجب امنیت و آرامش برای زائرین می‌شود.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر در پایان گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می‌رود که تمامی موکب داران در سالگرد حاج قاسم سلیمانی با دقت و حساسیت بیشتری به مسائل ایمنی توجه کنند تا مراسمی بی‌نقص و امن را رقم بزنند.