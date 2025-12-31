به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معصومه آقاپور در این نشست، گفت: تصمیمات اتخاذ شده درباره حادثه انفجار بندر شهید رجایی باید اجرایی شود.

وی افزود: قوای سه گانه به دنبال قوانین خاص برای پیش برد مسائل ساحلی کشور هستند.

آقاپور گفت: برای سرمایه در گردش بخش کشاورزی باید تمهیدات ویژه‌ای برای سال ۱۴۰۵ اتخاذ شود.

وی گفت: حمل و نقل شمال به جنوب، تسهیل قوانین گمرکی، تعرفه‌های گمرکی و استانداردسازی بازاریابی کشور‌های همسایه مهم‌ترین مسائل تجارت استان هرمزگان هستند.

آقاپور افزود: از خدمات صنعتی، کشاورزی، کشتیرانی و حمل و نقل استان هرمزگان بصورت میدانی بازدید شد.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی هرمزگان نیز گفت: در این جلسه فعالان اقتصادی هرمزگان ظرفیت استان در حوزه تجارت و دغدغه‌های خود پیرامون مشکلات را تشریح کردند.

حسن روحانی تازیانی افزود: در این جلسه پیشنهاد شد کمیته سه نفره‌ای برای حل مشکلات تجار بخش خصوصی تشکل و بصورت مستمر از طریق مشاور رئیس جمهور پیگیری شود.