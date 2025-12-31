پخش زنده
نشست فعالان اقتصادی هرمزگان با مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معصومه آقاپور در این نشست، گفت: تصمیمات اتخاذ شده درباره حادثه انفجار بندر شهید رجایی باید اجرایی شود.
وی افزود: قوای سه گانه به دنبال قوانین خاص برای پیش برد مسائل ساحلی کشور هستند.
آقاپور گفت: برای سرمایه در گردش بخش کشاورزی باید تمهیدات ویژهای برای سال ۱۴۰۵ اتخاذ شود.
وی گفت: حمل و نقل شمال به جنوب، تسهیل قوانین گمرکی، تعرفههای گمرکی و استانداردسازی بازاریابی کشورهای همسایه مهمترین مسائل تجارت استان هرمزگان هستند.
آقاپور افزود: از خدمات صنعتی، کشاورزی، کشتیرانی و حمل و نقل استان هرمزگان بصورت میدانی بازدید شد.
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی هرمزگان نیز گفت: در این جلسه فعالان اقتصادی هرمزگان ظرفیت استان در حوزه تجارت و دغدغههای خود پیرامون مشکلات را تشریح کردند.
حسن روحانی تازیانی افزود: در این جلسه پیشنهاد شد کمیته سه نفرهای برای حل مشکلات تجار بخش خصوصی تشکل و بصورت مستمر از طریق مشاور رئیس جمهور پیگیری شود.