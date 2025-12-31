مدیر کل ثبت احوال فارس گفت: از مرداد امسال صدور گواهی انحصار وراثت به‌طور کامل سیستمی شده و تاکنون ۲۲ هزار گواهی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید عباس هاشمی امروز افزود: سامانه سهیم برای صدور گواهی انحصار وراثت نیاز به راستی‌آزمایی هویت ورثه در فضای دیجیتال دارد.

وی اضافه کرد: در ۹ ماه گذشته، ۲۰ هزار و ۸۱۱ درخواست صدور گواهی انحصار وراثت در استان فارس ثبت شده است، همچنین حدود ۲۰ هزار مورد از این گواهی‌ها صادر شده و تنها ۷۰۰ مورد به دلیل مغایرت‌های شکلی باقی مانده است.

هاشمی بیان داشت: هدف از صدور گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی، کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌ها و افزایش سرعت خدمات‌رسانی است.

وی اظهار کرد: همه ولادت‌ها باید در مدت ۱۵ روز و فوت‌ها قبل از ۱۰ روز ثبت شود تا آمار پایگاه جمعیتی به‌روز باقی بماند.

مدیرکل ثبت احوال فارس افزود: برای افرادی که تاریخ فوتشان از سوم مرداد ۱۴۰۴ به بعد باشد، سازمان ثبت احوال موظف است ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت را بدون مراجعه وراث صادر کند؛ ثبت درخواست برای شهروندانی که فوتشان قبل از سوم مرداد ۱۴۰۴ بوده نیز شامل درصد بیشتری از کار بوده است.

مدیر کل ثبت احوال فارس گفت: برای آماده‌سازی صدور گواهی انحصار وراثت، پایگاه سببی و نسبی (شجره‌نامه الکترونیکی) نیز ایجاد شده و ۹۵ درصد از این کار در استان فارس انجام شده است.

هاشمی اعلام کرد: همچنین از آذر پارسال صدور گواهی ولادت به صورت الکترونیکی آغاز و فیزیک گواهی ولادت حذف شده است.

وی افزود: در آینده‌ای نزدیک، فیزیک شناسنامه نیز حذف خواهد شد و مشخصات به صورت یک فایل PDF خواهد بود که دستگاه‌های مرتبط با ورود به سامانه‌های پایگاه ثبت احوال می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.

مدیر کل ثبت احوال فارس افزود: در آینده نزدیک خدمت احراز هویت سببی و نسبی به بانک‌ها و دستگاه‌های بهره‌بردار ارائه خواهد شد تا دیگر نیازی به ارائه تصویر شناسنامه نباشد.