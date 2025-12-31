به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با تلاش راهداران استان در قالب ۸۰ تیم در ۲ روز گذشته مسیر ارتباطی بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر از راه‌ها، ۱۷ گردنه برف‌گیر و ۳۴ نقطه از جمله محور‌های میمه، تیران و کرون به داران، طرار اسکندری در شهرستان فریدن، محور‌های اشن گلدره، چادگان و بوئین میان‌دشت، برف انبار فریدون‌شهر، قهرود کامو، دامن، پشته و خروس گلو در سمیرم، گردنه‌های کیز گنهران، نیه و ملااحمد، دولت قرین، رخ با استفاده ۴۰۰۰ تن نمک و شن و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات بازگشایی شد.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: بانفوذ و ماندگاری توده هوای سرد از امشب تا پایان هفته جاری بخصوص در مناطق غربی، شرق و جنوب استان دمای هوا کاهش محسوس ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دارد.

وی با اشاره به وزش تندباد، بارش برف و کولاک در مناطق غرب استان گفت: عملیات بازگشایی راه‌ها و گردنه‌های برف‌گیر باتلاش تیم‌های راهداری همچنان ادامه دارد.

شیشه‌فروش افزود: در ۴۸ ساعت گذشته بیشترین بارش‌ها در مناطق غرب و جنوب استان گزارش شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: گروه‌های امداد زمستانی شهرداری‌ها و دهیاران در ۱۲ شهرستان و تعداد ۲۸۷ روستا و ۴۲ شهر نیز در جهت بازگشائی معابر و خیابان‌ها در حال بازگشایی محور‌ها هستند.

شیشه‌فروش با بیان اینکه در حال حاضر تمامی محور‌های شریانی اصلی و فرعی استان باز است، اضافه کرد: به علت کولاک برف راه روستائی ۳۰ روستای مناطق پشتکوه و پیشکوه شهرستان فریدون‌شهر و گردنه کلوسه در بخش موگوئی فریدون‌شهر، گردنه شاه ولایت در محور بویین میان‌دشت-خوانسار نیز به علت کولاک و انباشت برف مسدود است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در اثر برخورد صاعقه و بارش برف خساراتی در روز گذشته به شبکه‌های برق و مخابرات در برخی از روستا‌های شهرستان‌های چادگان، فریدون‌شهر، بویین میان‌دشت، تیران و کرون آسیب وارد شد که با اقدام عوامل فنی شرکت‌های توزیع برق و مخابرات شبکه‌ها اصلاح و بازسازی شد.

وی گفت: همچنین در دو روز گذشته با تلاش گروه‌های امدادی استان ازجمله جمعیت هلال‌احمر، راهداری، پلیس‌راه، شهرداری‌ها و دهیاران به ۱۵۷۰ خودروی در راه مانده خدمات امدادی ارائه شد و ۹۰۰ نفر در اماکن پیش‌بینی‌شده و پایگاه‌های جاده‌ای اسکان یافتند.

شیشه‌فروش به مسافران در مسیر جاده‌های برون و درون‌شهری در مناطق غرب و جنوب و برف‌گیر توصیه کرد از سفر‌های غیرضرور به مناطق برفگیر غرب و جنوب استان خودداری و نسبت به تجهیز خودرو به امکانات امداد زمستانی، داشتن زنجیرچرخ و رعایت توصیه‌های راهداری و پلیس‌راه در تردد ایمن در محور‌های لغزنده و برف‌گیر با کسب اخبار وضعیت راه‌ها از سامانه ۱۴۱ راهداری اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر نبود تردد خودرو‌های سنگین و اتوبوس‌های تک‌محور در محور‌های برف‌گیر تأکید کرد.