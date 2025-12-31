مازندران در تعطیلات پیش‌رو از نظر تأمین گندم، آرد و نان در وضعیت کاملاً پایدار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران در نشست فوری آرد و نان استان با اشاره به تعطیلات پیش رو و پیش بینی حضور مسافران در مازندران، گفت: استاندار مازندران با پیگیری مستمر و حمایت از هماهنگی بین دستگاه‌ها، بر اهمیت تداوم عرضه و جلوگیری از کمبود در ایام تعطیلات تأکید ویژه دارند

سید محمد جعفری با تأکید بر اهمیت تأمین گندم، آرد و نان افزود: تامین نان تعطیلی‌بردار نیست و مدیران و کارشناسان اداره کل غله در ایام تعطیل پای کار خواهند بود.

او ادامه داد: در صورت نیاز، گندم بیشتری در اختیار کارخانجات تولید آرد قرار می‌گیرد و پیگیری‌های لازم برای تخصیص آرد مازاد به صورت فوق‌العاده نیز انجام خواهد شد تا در این ایام به نانوایان استان اختصاص یابد.

سید محمد جعفری گفت: کارخانجات تولید آرد نیز بدون توقف فعالیت خود را ادامه می‌دهند و میزان تولید و ذخیره آرد افزایش خواهد یافت تا هیچ مشکلی در استان ایجاد نشود.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه توزیع آرد افزود: توزیع آرد در سطح استان به‌صورت هدفمند و با اولویت شهرستان‌های پرتردد و مسافرپذیر انجام شود.

او ادامه داد: شرکت‌های پیمانکار حمل مکلف هستند آرد مورد نیاز را بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان به شهرستان‌ها منتقل کنند و تمامی انبار‌های آرد استان باید در اسرع وقت تکمیل شود.

او با بیان اینکه هیچ‌گونه محدودیتی برای تأمین آرد وجود ندارد، ادامه داد: کارگروه‌های آرد و نان شهرستان‌ها نیز با مدیریت ساعات فعالیت نانوایان، از هرگونه ازدحام و تشکیل صف در نانوایی‌ها جلوگیری نمایند.

جعفری با تأکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها در ایام تعطیلات گفت: کارگروه‌های آرد و نان شهرستان‌ها با رصد دقیق فعالیت نانوایان و شرکت‌های حمل و توزیع، شرایط تأمین پایدار را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که مردم و مسافران با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نشوند.





وی افزود: با اجرای این اقدامات هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده، استان مازندران در ایام تعطیلات پیش‌رو از نظر تأمین گندم، آرد و نان در وضعیت کاملاً پایدار قرار دارد و نان سفره مردم و مسافران با آرامش و اطمینان تأمین خواهد شد.