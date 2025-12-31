وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: دفاتر خدمات مسافرتی که بعد از جنگ ۱۲ روزه، هنوز به مردم بدهکار هستند، مجوزشان لغو می‌شود.

سیدرضا صالحی امیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی بعد از جنگ ۱۲ روزه هنوز به مردم بدهکارند، افزود: حدود ۷۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی در طی جنگ ۱۲ روزه، هزینه لغو سفر‌های مردم را پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: مدافع حقوق مردم هستیم و دفاتری که تخلف کرده و هزینه مردم را پرداخت نکرده‌اند، مجوزشان لغو می‌شود.

صالحی امیری گفت: انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران هم انگیزه جدی برای تامین حقوق مردم دارد و در آینده نزدیک تعداد محدودی که تخلف کرده‌اند، در ابتدا برای بازگشت پول مردم و بعد برای لغو مجوز آنها اقدام می‌کنیم.