دهم رجب مصادف با ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام امام نهم شیعیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد بن علی بن موسی مشهور به امام جواد (ع) و امام محمدِ تقی (ع) نهمین امام شیعیان است و القاب و کنیههای فراوانی دارد.
مشهورترین لقبش جواد و هادی است و معروفترین کنیهاش ابوجعفر امام جواد علیه السلام در ۱۰ ماه رجب سال ۱۹۵ هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود.
پدر بزرگوار جواد الائمّه علیه السلام، امام رضا علیه السلام است؛ شخصیت ارجمندی که میزان فضایل و حیطه حیات علمی، عبادی و دینی اش، برکسی پوشیده نیست.
مادر امام جواد علیه السلام، بانوی گرامی و پاکدامنی بود به نام سکینه و به روایت دیگر خیزران، آن بانوی مؤمنه به خاندان شایسته امّ المؤمنین ماریّه قبطیّه تعلّق داشت، بعضیها نام وی را ریحانه و درّه نیز گفتهاند.
از امام جواد علیه السلام به عنوان مولودی پربرکت، یاد شده است.