به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ برخی مکمل‌ها می‌توانند با تقویت سیستم ایمنی بدن، به کاهش تب و کوتاهتر شدن دوره بیماری کمک کنند واز جمله این مکمل‌ها روی (زینک)، ویتامین D، پروبیوتیک‌ها، اسید‌های چرب و امگا ۳ است.

مصرف روی ممکن است به کاهش علائم عفونت‌های تنفسی ازجمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا، از جمله تب، کمک کند و افرادی که کمبود روی دارند، بیشتر در معرض عفونت‌های تنفسی قرار می‌گیرند، مصرف بیش‌ازحد آن ممکن است موجب تهوع، استفراغ، اسهال، دل‌پیچه و سردرد شود.

ویتامین D نقش مهمی در سلامت استخوان‌ها و عملکرد سیستم ایمنی دارد و با تنظیم پاسخ ایمنی بدن می‌تواند به کاهش تب در زمان عفونت کمک کند.

پروبیوتیک‌ها باکتری‌ها و مخمر‌های مفیدی هستند که تعادل میکروبی روده را بهبود می‌بخشند و به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کنند. این ترکیبات از طریق کاهش التهاب روده، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارند و به‌صورت مکمل یا در غذا‌های تخمیرشده از جمله: ماست، کلم ترش و کفیر یافت می‌شود، مصرف پروبیوتیک‌ها می‌تواند شدت و مدت علائم عفونت‌های تنفسیرا کاهش دهد و به بهبود تب، سردرد و بدن‌درد کمک کند.

ویتامین A یک ریزمغذی ضروری برای سلامت بینایی و سیستم ایمنی است. این ویتامین ممکن است مدت‌زمان عفونت‌های تنفسی فوقانی را کاهش دهد و با کوتاه‌تر شدن دوره علائمی مانند تب و سرفه ارتباط دارد.

امگا ۳ نوعی چربی غیراشباع چندگانه است که فواید متعددی برای سلامت قلب و سیستم ایمنی دارد. این اسید‌های چرب با کاهش التهاب می‌توانند در بهبود تب ناشی از عفونت‌های تنفسی نقش داشته باشند.

پیش از شروع مصرف هر نوع مکمل در زمان تب، با پزشک مشورت کنید چرا که تشخیص علت تب بسیار مهم است ودر برخی موارد به درمان پزشکی نیاز است.

دارو‌های بدون نسخه مانند استامینوفن و ایبوپروفن در کاهش تب مؤثرتر از مکمل‌ها هستند.