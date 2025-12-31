به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نفرات برتر مرحله استانی سی وششمین دوره جشنواره بزرگ فرهنگی «زندگی با قرآن» معرفی شدند.

منتخبان در جشنواره کشوری که نیمه دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد شرکت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: در این مرحله ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان با هم به رقابت پرداختند که ۱۵ نفر به عنوان برترین‌های هر دوره معرفی شدند.

رتبه اول رشته قرائت تحقیق نابینایان و کم بینایان در بخش برادران: سید ابراهیم حسینی

رتبه اول اذان نابینایان و کم بینایان: سجاد احمدی

رتبه اول رشته قرائت ترتیل نابینایان و کم بینایان در بخش خواهران: نرگس ابراهیمی

رتبه اول حفظ ۵ جزء نابینایان و کم بینایان در بخش خواهران: هاجر نوروزی

رتبه اول حفظ ۱۰ جزء نابینایان و کم بینایان در بخش خواهران: مریم حیدری

رتبه اول حفظ ۲۰ جزء نابینایان و کم بینایان در بخش برادران: محسن ابوالحسنی

رتبه اول حفظ ۲۰ جزء نابینایان و کم بینایان در بخش خواهران: معصومه علایی

رتبه اول حفظ کل نابینایان و کم بینایان در بخش خواهران: ریحانه علایی

رتبه اول قرائت تحقیق کارکنان و خانواده آنها در بخش برادران: رضا آزاد

رتبه اول اذان کارکنان و خانواده آنها: رضا آزاد

رتبه اول رشته قرائت تحقیق کارکنان و خانواده آنها در بخش خواهران: زهره دارابی

رتبه اول حفظ ۲۰ جزء کارکنان و خانواده آنها در بخش خواهران: افسانه حیدری

رتبه اول رشته قرائت ترتیل معلولین جسمی و حرکتی در بخش برادران: حسین فرهادی