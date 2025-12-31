به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مسافران شامل ۲ نفر سرنشین دو خودرو در محور فولاد محله به دامغان فرعی روستای تویه ، ۴ نفر سرنشین ۳ خودرو در محور شهمیرزاد به فولادمحله و ۲۶ نفر مسافران خودروها در مسیر شاهرود به آزادشهر بودند که پس از رهاسازی خودروها از کولاک برف به محل امن منتقل شدند .

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت : مسافران در راه مانده در محور شاهرود - آزادشهر با دریافت ۵۰ تخته پتو در پایگاه امدادی خرقانی و زینبیه روستای قلعه نو خرقان اسکان یافتند.