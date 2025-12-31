پخش زنده
سومین مرحله قرعهکشی واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت در گلپایگان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان گفت: این شهرستان در حوزه اجرای طرح جوانی جمعیت، به مرحله صفر شدن تعهدات به تاخیر افتاده رسیده و در حال حاضر تعهد باقی ماندهای در این بخش نیست.
غلامرضا امینی افزود: در این مرحله، برای خانوادههای دارای سه فرزند تعداد ۱۴۴ نفر دارای شرایط ثبتنام کرده بودند، که از میان آنان ۷۲ قطعه زمین از طریق قرعهکشی واگذار شد.
وی ادامه داد: همچنین برای خانوادههای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، ۱۴ نفر شناسایی شدند، که هفت پلاک زمین به صورت قرعهکشی به آنان اختصاص یافت.