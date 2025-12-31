به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: برای برگزاری هرچه بهتر اعتکاف دانش‌آموزی امسال ۹۱ مسجد دراستان آماده شده است.

احمد بوگری با اشاره به اینکه مراسم معنوی اعتکاف دانش‌آموزی، از سیزدهم تا پانزدهم این ماه در سراسر استان برگزار می‌شود، گفت: امسال ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی از طریق سامانه my.medu انجام می‌شود و دانش‌آموزانی که در این سامانه ثبت‌نام کنند، غیبت آنها در ایام اعتکاف موجه خواهد بود.

بوگری گفت: تاکنون ۲هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز استان در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و این روند همچنان تا پانزدهم دی‌ماه ادامه دارد.

وی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود تعداد شرکت‌کنندگان نهایی بیش از آمار فعلی ثبت‌نامی‌ها باشد؛ چرا که تجربه سال گذشته نشان داد بیش از ۵ هزار دانش‌آموز در این آئین معنوی حضور یافتند.

بوگری بیان کرد: با توجه به هم‌زمانی ایام اعتکاف با فصل امتحانات نیم سال اول تحصیلی و به‌منظور ایجاد آرامش خاطر برای دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مراسم معنوی، مقرر شده است از چهاردهم تا هفدهم دی‌ماه هیچ‌گونه امتحانی برگزار نشود تا دانش‌آموزان شرکت کننده در این مراسم بتوانند از این فرصت ارزشمند معنوی بهره‌مند شوند.

وی گفت: برای برگزاری هرچه بهتر اعتکاف دانش‌آموزی، امسال ۹۱ مسجد در سطح استان در نظر گرفته شده است به صورتی که در هر منطقه حداقل دو مسجد، یکی ویژه دانش‌آموزان دختر و دیگری ویژه دانش‌آموزان پسر موجود باشد.