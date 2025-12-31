پخش زنده
توافقنامه همکاری شهرک علمی تحقیقاتی و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این توافقنامه با هدف ایجاد، راهاندازی و بهرهبرداری از «مرکز رشد اشراق» در چارچوب آییننامهها و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همینطور استفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای دانش آموختگان حوزوی و دانشگاهی و فناوران امضا شده است.
بر اساس مفاد این توافقنامه، واحدهای فناور و شرکتهای پذیرششده در مرکز رشد اشراق ازمجموعه خدمات و ارزشافزوده شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شامل حمایتها و خدمات مالی و اعتباری، آموزش و مشاوره، انتقال فناوری و شبکهسازی، حمایتهای قانونی، همکاریهای بینالمللی، خدمات فنی و تخصصی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بازاریابی و تجاریسازی بهرهمند میشوند.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حدود ۸۰۰ شرکت دانشبنیان و فناور و اشتغالزایی برای بیش از ۱۰ هزار جوان ایرانی، تاکنون نقش موثری در توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت نخبگان ایفا کرده است و همواره تلاش میکند با تسهیل و توسعه ساختارهای حمایتی، دایره نخبگانی فناوران را افزایش دهد و نقش آنها را در راستای تقویت اقتصاد دانشبنیان پررنگتر کند.
همچنین شبکه تخصصی فناوریهای نرم و صنایع خلاق هم با هدف حمایت از فناوران این حوزه در شهرک شکل گرفته است.