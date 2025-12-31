مازندران پیشرو در جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی
مازندران با پرداخت بیش از ۴ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی رتبه نخست کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این استان با جذب ۹۵.۵ درصد از اعتبارات خط مکانیزاسیون و پرداخت بیش از ۴۲۵۱ میلیارد ریال تسهیلات به بیش از هزار متقاضی، موفق به کسب رتبه اول کشور در این حوزه شد.
حسین نگهدار افزود: با هدف افزایش بهرهوری در زیربخشهای کشاورزی و تمرکز بر فناوریهای نوین، با اولویت تأمین ماشینآلات و ادوات کشاورزی متناسب با اجرای عملیات مکانیزه و ارتقاء شاخصهای توسعه مکانیزاسیون، تاکنون ۴۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب خط اعتباری مکانیزاسیون به مازندران ابلاغ شده است.
او ادامه داد: از این میزان، تاکنون ۴۲۵۱ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۱۳۶ متقاضی پرداخت شده که نشاندهنده درصد جذب ۹۵.۵ درصدی این تسهیلات است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران این موفقیت را حاصل تلاش همهجانبه بخشهای مختلف سازمان و همکاری نزدیک شبکه بانکی استان دانست و تأکید کرد اجرای این طرحها، گامی مهم در مدرنسازی کشاورزی استان، ارتقاء بهرهوری فعالیتهای کشاورزان، و توسعه کشاورزی دانشبنیان و مبتنی بر فناوریهای نوین در مازندران بهشمار میرود.