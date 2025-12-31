پخش زنده
همزمان با کاهش دما و افزایش تعداد مشترکان، مسئولان صنعت گاز از ضرورت همراهی مردم برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از افت فشار خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ صیدالی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» درباره میزان مصرف گاز در کشور گفت: طی روز گذشته مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء از ۶۳۹ میلیون مترمکعب عبور کرد. با توجه به تجربه دماهای زیر صفر در اغلب نقاط کشور، مصرف گاز بهطور طبیعی افزایش یافته است.
وی افزود: نسبت به سال گذشته با افزایش تعداد مشترکان مواجه هستیم و پیشبینی میشود امسال زمستان سردتری را تجربه کنیم. هرچه دما کاهش پیدا کند، مصرف گاز نیز افزایش مییابد. در این شرایط، مهمترین موضوع نگهداشت پایدار شبکه است و این مهم تنها با همراهی هموطنان در بخش خانگی و صنایع جزء محقق میشود. هر میزان بهینهسازی مصرف، کمک بزرگی به پایداری شبکه خواهد بود.
صیدالی با تأکید بر اینکه کمبود گاز در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: بیش از ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز در شبکه داریم، اما به دلیل شرایط نامناسب ساختمانی و پرت بالای انرژی، مصرف در بخش خانگی و تجاری بسیار بالاست.
وی ادامه داد: با رعایت الگوی مصرف از سوی مردم، امکان صرفهجویی تا حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز وجود دارد. یکی از دلایل مصرف بالا، استفاده از تجهیزات گازسوز با راندمان پایین است. در همین راستا، شرکت ملی گاز ایران پیشقدم شده و برنامهریزی برای تعویض چهار میلیون بخاری و پکیج گازسوز را در دستور کار دارد که تا پایان سال ۱۴۰۴ باید اجرایی شود.
صیدالی تصریح کرد: طبق این برنامه، سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه نصب خواهد شد که تاکنون حدود ۱۰۰ هزار دستگاه با راندمان ۸۵ تا ۹۵ درصد جایگزین تجهیزات قدیمی شدهاند. این تجهیزات در عین ایجاد گرمای مناسب، مصرف گاز بهمراتب کمتری دارند.
وی با اشاره به وضعیت ساختمانها گفت: لازم است برای بهینهسازی مصرف، نگاه جدیتری به وضعیت ساختمانها داشته باشیم، بهویژه در روستاها و مناطقی که توان مالی مردم کمتر است. در این زمینه از ظرفیت شرکتهای «کارور» استفاده میکنیم.
صیدالی توضیح داد: مشترکان پرمصرف از طریق قبوض شناسایی و به شرکتهای کارور معرفی میشوند. این شرکتها در دو سطح خرد و کلان فعالیت دارند و برخی از آنها مدیریت یک شهر را برعهده میگیرند. با اجرای طرحهای صرفهجویی، هم به شرکت ملی گاز کمک میشود و هم مردم میتوانند هزینه کمتری پرداخت کنند.
وی افزود: در بخش آپارتمانها وضعیت مصرف بهتر است، اما خانههای ویلایی بهویژه در روستاها مصرف بالاتری دارند، چراکه در ساختوساز آنها دقت لازم صورت نگرفته است. در این مناطق، برنامهریزی ویژهای با استفاده از کارورهای نوع یک انجام خواهد شد.
صیدالی درباره تأثیر تعطیلی ادارات بر مصرف گاز گفت: تعطیلی ادارات پرمصرف و خاموش بودن سیستمهای گرمایشی آنها میتواند بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب در کاهش مصرف گاز اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: پایشها از ۹ آذرماه آغاز شده و باغویلاها، استخرها و مراکزی که از گرماتاب استفاده میکنند مورد بازدید قرار گرفتهاند. طبق مصوبه هیئت وزیران، در صورت استفاده از گرماتاب، گاز این مراکز قطع خواهد شد.
صیدالی با اشاره به افت فشار مقطعی در غرب کشور گفت: از مردم میخواهیم با درنظر گرفتن شرایط همه مناطق کشور، تا حد امکان در مصرف صرفهجویی کنند تا صنایع با قطعی گاز مواجه نشوند.
وی در پایان تأکید کرد: ایران از منابع غنی گازی و تولید بالایی برخوردار است و در صورت اصلاح الگوی مصرف، مشکلی در تأمین گاز نخواهیم داشت. رصد نبض شبکه نشان میدهد همراهی مردم وجود دارد، اما با توجه به تداوم سرمای هوا، همچنان به صرفهجویی بیشتر نیاز داریم.