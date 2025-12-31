همه ادارات، بانک‌ها و مراکز آموزشی مازندران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل هستند. فقط امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استانداری مازندران اعلام کرد: در پی ناپایداری شرایط جوی و برودت هوا و به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی، کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، شعب بانک‌ها، بیمه‌ها و مراکز تجاری در استان مازندران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل هستند، اما امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها طبق برنامه برگزار می‌شود. ‎

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران؛ در پی پیش‌بینی سرمای کم‌سابقه در کشور و استان مازندران، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی ستاد مدیریت بحران استان تصمیم به تعطیلی کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، شعب بانک‌ها، بیمه‌ها و مراکز تجاری در استان مازندران در روز چهارشنبه ۱۰ دی گرفت.

این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادرسان، خدمات‌رسان و شعب کشیک بانک‌ها نمی‌شود. همچنین مدارس و دانشگاه‌هایی که برنامه امتحانی دارند، فعالیت خود را برای برگزاری آزمون‌ها ادامه خواهند داد.

سازمان هواشناسی از تداوم سرمای هوا در روز‌های آینده خبر داده و کارگروه مدیریت مصرف انرژی از شهروندان خواسته است با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برای حفظ رفاه عمومی همکاری کنند.