به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های ما مقابله با مصرف غیرمجاز برق، اظهار کرد: با تلاش مستمر و گشت‌های کنترلی و انسداد شبانه‌روزی نیرو‌های عملیات و بازرسی شرکت، از اول فروردین‌ سال جاری تا امروز، ۳۴۰ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در نقاط مختلف استان لرستان کشف و شناسایی شده است.



شیرزاد جمشیدی؛ افزود: این دستگاه‌ها عمدتاً در اماکن غیرمجاز و با انشعابات غیرقانونی و دست‌کاری در کنتور‌های برق مورداستفاده قرار می‌گرفتند که ضمن ایجاد خسارت به شبکه برق، موجب اختلال در توزیع عادلانه و پایدار انرژی برای مشترکین قانونی می‌شدند.



جمشیدی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات و با هماهنگی مراجع قضایی، این دستگاه‌ها توقیف و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است. این اقدامات در راستای صیانت از اموال عمومی، حفظ پایداری شبکه برق و تأمین انرژی موردنیاز مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و درمانی انجام می‌گیرد.



مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در پایان از همکاری مردم در گزارش‌دهی موارد مشکوک مصرف غیرمجاز قدردانی کرد و گفت: شهروندان می‌توانند موارد احتمالی استفاده غیرقانونی از برق را از طریق سامانه ۱۲۱ یا دفاتر شرکت به ما اطلاع دهند. ادامه این گشت‌ها و بازرسی‌ها باقوت بیشتری در سراسر استان پیگیری خواهد شد.