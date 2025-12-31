پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۴۰ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال (ماینر) در سطح استان شناسایی و کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای ما مقابله با مصرف غیرمجاز برق، اظهار کرد: با تلاش مستمر و گشتهای کنترلی و انسداد شبانهروزی نیروهای عملیات و بازرسی شرکت، از اول فروردین سال جاری تا امروز، ۳۴۰ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در نقاط مختلف استان لرستان کشف و شناسایی شده است.
شیرزاد جمشیدی؛ افزود: این دستگاهها عمدتاً در اماکن غیرمجاز و با انشعابات غیرقانونی و دستکاری در کنتورهای برق مورداستفاده قرار میگرفتند که ضمن ایجاد خسارت به شبکه برق، موجب اختلال در توزیع عادلانه و پایدار انرژی برای مشترکین قانونی میشدند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات و با هماهنگی مراجع قضایی، این دستگاهها توقیف و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است. این اقدامات در راستای صیانت از اموال عمومی، حفظ پایداری شبکه برق و تأمین انرژی موردنیاز مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و درمانی انجام میگیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در پایان از همکاری مردم در گزارشدهی موارد مشکوک مصرف غیرمجاز قدردانی کرد و گفت: شهروندان میتوانند موارد احتمالی استفاده غیرقانونی از برق را از طریق سامانه ۱۲۱ یا دفاتر شرکت به ما اطلاع دهند. ادامه این گشتها و بازرسیها باقوت بیشتری در سراسر استان پیگیری خواهد شد.