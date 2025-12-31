کاروان بسیج فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد به دیار مقاومت مرقد مطهر سردار سلیمانی اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بسیج فرهنگیان استان از اعزام ۱۰۰ نفر از فرهنگیان بسیجی کهگیلویه و بویراحمد به گلزار شهدای کرمان و مرقد مطهر سردار سلیمانی خبر داد.

سرهنگ جاماسب بهمنیار گفت: با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جبهه مقاومت، به‌ویژه میان‌دار این جبهه، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، کاروان میثاق با ولایت بسیج فرهنگیان استان راهی استان کرمان شد.

سرهنگ بهمنیار با اشاره به جایگاه رفیع شهدای مقاومت در تبیین فرهنگ ایثار برای نسل جوان افزود: در این برنامه معنوی، ۱۰۰ نفر از جامعه بسیج فرهنگیان استان حضور دارند که به مدت ۵ روز مهمان مردم ولایت‌مدار کرمان (دیار کریمان) خواهند بود.

بهمنیار با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در این سفر اضافه کرد: زیارت مزار مطهر حاج قاسم سلیمانی و شهدای حادثه تروریستی کرمان، برگزاری نشست‌های بصیرتی و تبیین مکتب سلیمانی برای فرهنگیان و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و فوق‌برنامه‌های مذهبی در طول اقامت در استان کرمان از جمله این برنامه هاست

رئیس بسیج فرهنگیان استان ادامه داد: این کاروان پس از بهره‌مندی از فضای معنوی و شرکت در برنامه‌های پیش‌بینی شده، به استان بازخواهند گشت تا به عنوان سفیران ترویج فرهنگ مقاومت، تجربیات و معنویات این سفر را به دانش‌آموزان و محیط‌های آموزشی منتقل کنند.