به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه شهرستان نور در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی، اعیاد رجب و ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که درمسجد صاحب الزمان روستای مرزنگو از توابع بخش دابوشت شهرستان آمل برگزار شد گفت: حدود ۸ ماه بعداز فتنه ۸۸ و پس از خطبه‌های تاریخی رهبر معظم انقلاب، مردم به صحنه آمدند و حماسه نهم دی را خلق کردند.

حجت الاسلام حاجی زاده در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اخیر و مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات محور غربی تاکید کرد و افزود: از فتنه ۸۸ تا جنگ ۱۲ روزه اخیر و طی ۱۷ سال، جامعه چقدر رشد کرد که این خود پویایی انقلاب را نشان می‌دهد.

در ادامه افزود: همه انقلاب‌های دنیا عموما انقلاب‌هایی هستند که بر پایه دین شکل می‌گیرد خصوصا برای اینکه به پیروزی و ثبات مطلق برسانند نیازمند ۳ موءلفه اساسی امام و رهبری، همراهی امت و خواص یا بصیرت است.

وی گفت:بخش سوم یعنی خواص یا بصیرت از دوبخش دیگر مهمتر است، چون این خواص هستند که هم مشروعیت ظاهری به امامِ جامعه می‌دهند و هم امت را پای کار اماممی اورند و یا جدا می‌کند.

امام جمعه نور افزود: این ۳ ضلع یک مثلث یعنی امام و رهبری، امت و خواص به درستی در کنار هم قرار گیرند، بسترساز حکومت جهانی حضرت ولیعصر (عج) خواهند بود.

حجت الاسلام حاجی زاده در بخشی از سخنان خود خاطر نشان کرد: ایامی که در آن قرار داریم ایام پربرکتی است بویژه اعیاد رجب و ولادت حضرت علی (ع)، حماسه نهم دی و نیز ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی که باید این ایام را گرامیداشت.