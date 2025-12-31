ساعت فعالیت پایگاه‌های انتقال خون شهرستان‌های اراک، ساوه و خمین در روز‌های پایانی هفته اعلام شد.

ساعت فعالیت پایگاه‌های انتقال خون در اراک، ساوه و خمین

ساعت فعالیت پایگاه‌های انتقال خون در اراک، ساوه و خمین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پیرو اعلام مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، ساعت فعالیت و خونگیرى واحدهاى تابعه در سطح استان در روز‌های چهارشنبه دهم و پنجشنبه یازدهم دی بدین شرح اعلام مى شود:

پایگاه انتقال خون شهید شیرودى شهرستان اراک، هر دو روز ۸:۳۰ تا ۱۸:۳۰



پایگاه انتقال خون شهرستان ساوه، هر دو روز ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر

پایگاه انتقال خون شهرستان خمین، هر دو روز ۸:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ بعداز ظهر

مرکز اهداى خون شهیدرجاىى شهرستان اراک، روز چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ بعدازظهر

در همه مراکز یاد شده پذیرش اهدا کننده تا نیم ساعت قبل از پایان کار صورت می‌پذیرد.