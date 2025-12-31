بررسی ابعاد مختلف حماسه ۱۰ دی سال ۱۳۵۷ موضوع گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول ستاد مردمی بزرگداشت ۱۰ دی گفت: ۱۰ دی صحنه ددمنشی رژیم منحوس پهلوی بود، در این روز بنا بر برخی روایت ها، تا ۲ هزار نفر از مردم بی گناه مشهد به خون غلتیدند.

حاجی زاده تصریح کرد: بر اساس اسناد به دست آمده وقایع روز ۱۰ دی یک عملیات برنامه ریزی شده از قبل بود و بسیاری از قربانیان این حادثه مردم عادی بودند که برای امور روزانه خود در بیرون از منزل حضور داشتند.

وی با اشاره به نقش علما از جمله مقام معظم رهبری در مبارزات علیه رژیم پهلوی، اظهار داشت: رژیم پهلوی احساس می کرد که نفس های آخر را می کشد و در روز ۱۰ دی بساط رژیم منحوس پهلوی برچیده شد.

لزوم روشنگری درباره قیام ۱۰ دی مشهد

هنرمند پیشکسوت، علیرضا خالقی هم در این برنامه گفت: شاهد کودکان تیرخورده ای بودم که در بیمارستان بستری شده بودند، این صحنه ها نباید فراموش شود و مردم باید بدانند که چه زحماتی برای پیروزی انقلاب کشیده شده است.

خالقی با اشاره به نقش ۱۰ دی در هویت بخشی به مشهد افزود: در این باره باید روشنگری انجام شود و آگاه شدن مردم از مهمترین دستاوردهای پرداختن به وقایع این روز است.

ثبت وقایع روز ۱۰ دی با وجود محدودیت ها

هنرمند پیشکسوت انقلاب گفت: برای به تصویر کشیدن حوادث روز ۱۰ دی با محدودیت هایی روبرو بودم از جمله اینکه کاست های مورد استفاده برای فیلمبرداری تنها سه و نیم دقیقه قابلیت ضط داشت و به تصویر کشیدن برخی صحنه ها با مشکلاتی همراه بود.

خالقی با اشاره به اقدامات هنری خود ادامه داد: تصویر بزرگ حضرت امام خمینی (ره) را در ابعاد ۱۲ در ۶ متر نقاشی کردم، این همان نقاشی بود که مقام معظم رهبری آن را به سنگری تشبیه کردند که مردم پشت سر آن حرکت می کردند.

وی اظهار داشت: نقاشی تصویر شهید محسن کاشانی و خطاطی دستور امام خمینی (ره) مبنی بر ترک پادگان ها توسط سربازان که در رواق امام حرم مطهر رضوی نصب شد، از دیگر کارهایی بود که انجام دادم.