پخش زنده
امروز: -
یک تیم وابسته به گروهکهای تروریستی و معاند که اقدام به طرح ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت میکرد توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان و به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه؛ در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، یک تیم تروریستی که در مدت یک سال گذشته اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان انجام داده بود، با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.
افراد دستگیر شده در اعترافات خود عنوان کردند که به سفارش گروهکهای تروریستی و معاند اقدام به طرح ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت در منطقه سراوان میکردند.