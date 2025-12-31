پخش زنده
امروز: -
اردوی آمادگی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان در سالن عباییان شیراز آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تمرین وزنهبرداران نوجوانان و جوانان تیم ملی در شیراز آغاز شد، اردویی که استان فارس با حضور ۶ ورزشکار، بیشترین سهمیه را در میان استانهای شرکتکننده به خود اختصاص داده است.
رئیس هیات وزنهبرداری استان فارس گفت: در این اردو ۱۹ وزنهبردار نوجوان و جوان از سراسر کشور حضور دارند.
آرش حبیبی افزود: یوسف شیروانی، علی عمادی، ابوالفضل زارع، فرهاد قلیزاده، حمیدرضا زارعی و محمدامین حبیبی، ۶ورزشکار استان فارس هستند که به این اردو دعوت شدهاند.
وی ادامه داد: پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی، مهدی عسگری و امیرمحمد رحمتی از لرستان، طاها نوجوان، محمدامین دادوند، حسین یزدانی و طاها نعمتیمقدم از اردبیل، آرشام میری از ایلام، رضا زمانی از اصفهان، کیان ولیپور و ایلیا صالحیپور از خوزستان، محراب دواسری از تهران و حمیدرضا محمدیتنها از زنجان دیگر نفرات دعوتشده به این اردو هستند.
رئیس هیات وزنهبرداری فارس گفت: سهراب مرادی به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان، به همراه سجاد بهروزی از استان فارس و بهادر مولایی به عنوان مربیان تیم ملی، هدایت ملیپوشان را بر عهده دارند.
تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان کشور خود را برای حضور در چهار رویداد مهم آسیایی، جهانی و المپیک نوجوانان در سال ۲۰۲۶ آماده میکند.
مسابقات نوجوانان جهان (یکم تیرماه ۱۴۰۵ در بوگوتا کلمبیا)، قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا (۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ در تاشکند ازبکستان)، قهرمانی جوانان جهان (۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در اسماعیلیه مصر) و بازیهای المپیک نوجوانان (نهم آبانماه ۱۴۰۵ در داکار سنگال) از رویدادهای پیشروی این تیم است.