تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز پنجشنبه یازدهم دی ۱۴۰۴، یازدهم رجب ۱۴۴۷ و یکم ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۷ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۶ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۸ دقیقه است.
اذان صبح فردا جمعه دوازدهم دی ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۴ دقیقه ثبت شده است.