بیست و هفتمین دوره استانی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با هدف ترویج هنر قصه‌گویی و تبادل تجربیات بین قصه‌گویان در بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: در این دوره از جشنواره ۶۰۹ قصه گو در استان شرکت کردند که از این شمار ۹۰ تن به مرحله استانی رسیدند.

مرحله استانی این جشنواره تا ۱۱ دیماه در مجتمع آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان در بندر عباس ادامه دارد.

پروین پشتکوهی افزود: برگزیدگان مرحله استانی پس از ارزیابی داوران، به مرحله منطقه‌ای راه می‌یابند.

وی گفت: مرحله منطقه‌ای ۲۷ تا۳۰ بهمن امسال در استان اصفهان، با قصه‌گویان منتخب سایر استان‌ها رقابت می‌کنند.

هرمزگان دارای حدود ۴۵۰ هزار دانش‌آموز و چهار هزار و ۵۰۰ مدرسه، ۱۶ مرکز فرهنگی هنری ثابت، چهار کتابخانه سیار روستایی و ۲ کتابخانه پستی دارد.