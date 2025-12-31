به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عطیه سادات حسینی به عنوان ورزشکار تمرینات خود را در اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری آغاز کرد.

هدایت ملی پوشان را معصومه بابایی سرمربی قزوینی بر عهده دارد.

مرضیه بابایی هم سرپرست قزوینی تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان است.

اردوی ملی پوشان پاراوزنه برداری تا بیستم دی در تهران پیگیری خواهد شد.

تیم ملی پاراوزنه برداری برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن آماده می‌شود.

فوتبالیست تاکستانی به مس رفسنجان پیوست

حمیدرضا طاهرخانی بازیکن تاکستانی خیبر خرم آباد در نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتبال به مس رفسنجان ملحق شد.

طاهرخانی سابقه حضور در پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان را هم در کارنامه دارد.

شناخت تیم‌های برتر فوتسال لیگ دو کارگران استان

در دیدار نهایی این رقابت ها، هانی موتور با برتری ۳-۲ مقابل ایران رول صاحب عنوان قهرمانی شد.

تیم‌های هولدینگ فرزانگان و محیا آبیک هم به طور مشترک سوم شدند.

در این مسابقات ده تیم در سالن کارگران الوند با هم رقابت کردند.