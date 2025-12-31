مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان از کاهش چشمگیر مصرف نفت‌سفید در این استان طی ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: میانگین مصرف ماهانه این نوع سوخت از هزار و ۲۹ لیتر در سال گذشته با کاهش ۴۰ درصدی در سال جاری به ۶۲۱ لیتر رسیده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی مصرف نفت‌سفید در استان گفت: در این راستا سه هزار و ۳۵۴ هزار خانوار از مجموع ۱۸ هزار و ۷۸۹ خانوار مصرف کننده نفت سفید طی سال گذشته تاکنون از چرخه مصرف استان خارج شده‌اند.

سید شمس‌الدین حسینی این کاهش مصرف را یک شاخص مثبت در جهت ارتقای رفاه شهروندان، حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف یارانه‌های انرژی دانست و تصریح کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان همچنان متعهد به تأمین سوخت مورد نیاز خانوار‌های باقی‌مانده‌ای است که هنوز به شبکه گاز متصل نشده‌اند.

وی با اشاره به پایش دقیق الگوی مصرف انرژی در سطح استان همچنین به وضعیت مصرف نفت‌کوره اشاره کرد و افزود: توزیع این سوخت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده به طوری که میانگین توزیع ماهانه از ۷۰۸ به ۳۸۵ لیتر تقلیل یافته است.

حسینی عنوان کرد: بر اساس آمار‌های مقایسه‌ای ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد تغییرات معناداری در میزان توزیع فرآورده‌های نفتی در نواحی مختلف استان هستیم که نشان‌دهنده مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌های جایگزین است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان در خصوص فرآورده‌های استراتژیک حوزه حمل و نقل و صنعت تصریح کرد: میانگین توزیع ماهانه نفت‌گاز (گازوئیل) در سطح استان با تغییر بسیار اندک به رقم ۷۲ هزار و ۱۷۷ لیتر در ماه رسیده همچنین میانگین توزیع روزانه این فرآورده در سال جاری ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار لیتر ثبت شده است.

حسینی با بیان اینکه میانگین توزیع روزانه بنزین در سطح استان ۲ هزار و ۲۵۲ لیتر است خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، توزیع ماهانه بنزین هشت درصد کاهش داشته و از ۶۳ هزار و ۶۳۲ لیتر در سال گذشته امسال به ۶۱ هزار و ۴۶ لیتر رسیده است.

وی تأکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ناوگان حمل و نقل و انبار‌های نفت، سوخت‌رسانی مطلوب به بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی را در دستور کار دارد و پایش مستمر مجاری عرضه به منظور جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت با جدیت دنبال می‌شود.