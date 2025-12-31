پخش زنده
امروز: -
«بخوان به نام پروانه»، «در آستان پدر»، «سایهسار»، «مکتب سلیمانی»، «عمو قاسم» و «سردار دلها»، از جمله برنامههای است که از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «بخوان به نام پروانه»، امروز ۱۹:۳۰، با موضوع اخلاقی و برگرفته از حدیث معروف از امام جواد (ع) به صورت زنده از رادیو نمایش پخش میشود.
در این برنامه حدیث «بدان که از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر که چگونهای»، محور اصلی قرار گرفته است، حدیثی که با تأکید بر نظارت همیشگی خداوند بر اعمال انسان، تلاش دارد مخاطب را به مراقبت از رفتار و یاد خدا در لحظهلحظه زندگی روزمره فرا بخواند.
تهیهکنندگی این برنامه را طاهره برهانینژاد بر عهده دارد و شرمینه جمشیدی نویسنده آن است.
فاطمه نیرومند و علیرضا تابان به عنوان گوینده در این برنامه حضور دارند و بازیگران آن علیرضا تابان و شیرین روستایی هستند.
ویژهبرنامه «در آستان پدر»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۰۹:۰۰، با محوریت «نقش پدر در شکلگیری شخصیت فردی و استحکام خانواده، از رادیو ایران پخش می شود.
این برنامه همزمان با سالروز میلاد باسعادت امیرالمؤمنان حضرت علی (ع)، نگاهی عمیق و صمیمی به جایگاه پدر بهعنوان ستون خانواده و الگوی تربیت و زندگی خواهدکرد.
این برنامه با پرداختن به موضوع «درسهای زندگی که از پدر آموختهایم»، تلاش میکند تصویری روشن از جایگاه پدر در خانواده و جامعه ارائه دهد و سیره زندگی حضرت علی (ع) را بهعنوان الگویی کامل از پدر ایدهآل بررسی کند.
حضور علی نفری به همراه فرزندش که هر دو از خوانندگان کشور هستند، بخش ویژه این برنامه را تشکیل میدهد، گفتوگویی صمیمی درباره تجربه پدر و فرزندی، انتقال ارزشها، محبت، مسئولیتپذیری و نقش الگویی پدر در مسیر زندگی.
«در آستان پدر»، به تهیهکنندگی امیرعلی جوادپور و اجرای فاطمه آلعباس و علیرضا جاویدنیا، فضایی متفاوت و خانوادگی را برای شنوندگان رقم خواهد زد.
همزمان با سالروز میلاد مولود کعبه حضرت علی (ع) و روز پدر، رادیو اقتصاد با ویژهبرنامه «سایهسار»، به گرامیداشت روز پدر میپردازد.
این برنامه با تأکید بر مفاهیمی، چون اقتدار، عدالت و عاطفه پدرانه بهعنوان محور انسجام و استحکام خانواده، طراحی و پخش میشود.
امسال سالروز میلاد حضرت علی (ع) با سالروز آسمانی شدن سردار دلها حاج قاسم سلیمانی متقارن شده است و در بخش «سایههای ماندگار»، برنامه نقش و جایگاه پدرانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت و تأثیر شخصیت او بر انسجام معنوی خانواده بزرگ مقاومت بررسی خواهد شد.
:همچنین در بخشهای گزارشی، گزارشگر برنامه با حضور در میان مردم، این پرسش را مطرح میکند که نشان روز پدر را به چه کسی اهدا میکنند و روایتهایی صمیمی از نگاه جامعه به جایگاه پدر ارائه میدهد. بخشی دیگر از گزارشهای برنامه نیز از شهر کرمان و همزمان با سالروز شهادت سردار سلیمانی تهیه شده است.
ویژهبرنامه «سایهسار» در ادامه میزبان یک خانواده خواهد بود و با نگاهی انسانی و اجتماعی، به بازخوانی نقش پدر در شکلگیری هویت، آرامش و پایداری خانواده ایرانی میپردازد.
«سایه سار»، به تهیهکنندگی اسماعیل علیپناه، شنبه ۱۳ دی، ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود
رادیو فرهنگ همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با تدارک مجموعهای از ویژهبرنامههای روایی، تحلیلی و مستند، به بازخوانی اندیشه، منش و جایگاه مردمی فرمانده مقاومت میپردازد.
ویژهبرنامههایی که از تبیین عمیق «مکتب سلیمانی» آغاز میشود و تا روایت بیواسطه احساس مردم در لحظه شنیدن خبر شهادت ادامه مییابد.
در این ایام، برنامه «مکتب سلیمانی»، با موضوع آشنایی با اندیشهها و خطمشی فکری و عملی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که از ۶ دی تا ۱۳ دی ساعت ۲۴:۰۰، بامداد پخش میشود.
این برنامه با هدف تبیین مفهوم مقاومت در گفتمان انقلاب اسلامی و شناخت و شناساندن مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، تلاش میکند ابعاد فکری، راهبردی و مکتبی این فرمانده بزرگ را برای مخاطبان بازخوانی کند.
«مکتب سلیمانی»، بهعنوان یکی از برنامههای شاخص رادیو فرهنگ در ششمین سالروز شهادت این شهید والامقام، نگاهی تحلیلی به چرایی تأثیرگذاری و ماندگاری اندیشه او دارد.
مستند گزارشی «سردار دلها»، دیگر ویژهبرنامه رادیو فرهنگ در این ایام است که با بازخوانی لحظه اعلام خبر شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و واکنشهای مردمی به شنیدن این خبر، تا ۱۳ دی هر شب ساعت ۱۹:۰۰ پخش می شود.
ویژهبرنامه «عمو قاسم»، نیز جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۹:۳۰، پخش می شود، برنامهای که با تلاش نوجوانان تولید شده و به روح پاک «عمو قاسم» سلیمانی تقدیم شده است. مرور زندگینامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، خوانش شعر در وصف او و معرفی کتاب، از بخشهای این برنامه است.
در بخشی از «عمو قاسم»، کتاب «مردی که زبان کبوترها را میدانست» نوشته نازنین صابریبهداد معرفی میشود، کتابی کودکانه که به عملیات شکست محاصره شهر آمرلی عراق توسط سردار شهید حاج قاسم سلیمانی میپردازد. این برنامه به تهیهکنندگی مریم قاسمی تولید شده است.
از دیگر ویژهبرنامههای رادیو فرهنگ در این ایام میتوان به برنامه «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه اشاره کرد که چهارشنبه و پنجشنبه ۱۰ و ۱۱ دی ساعت ۱۳:۰۰، با نگاهی به مکتب و اندیشههای حاج قاسم سلیمانی پخش میشود.
همچنین برنامه «صبح به وقت فرهنگ»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۰۶:۳۰، با بخشهایی ویژه شهادت سردار سلیمانی پخش می شود.
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابوالمهدی المهندس، جانشین نیروی مردمی الحشد الشعبی عراق، بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸، هنگامیکه با دو خودرو از فرودگاه بینالمللی بغداد خارج میشدند، هدف حمله موشکی آمریکا قرار گرفتند و به همراه هشت تن از همراهانشان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.