تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی، در چندین رقابت بین المللی تا پایان سال حضور خواهند یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بین المللی کشتی جام یاشاردوغو و وهبی امره ترکیه روز‌های ۱۸ لغایت ۲۱ دی ماه سال جاری بعنوان اولین میدان بین المللی ملی پوشان آزاد و فرنگی کار در راستای چرخه انتخابی تیم ملی محسوب می‌شود و کشتی گیران کشورمان در این میدان بین المللی به میدان خواهند رفت.

همچنین رقابت‌های رنکینگ کرواسی بعنوان اولین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۶ روز‌های ۱۵ لغایت ۱۹ بهمن ماه در شهر زاگرب برگزار می‌شود و کشتی گیران آزاد و فرنگی کار کشورمان بعنوان یکی دیگر از مراحل چرخه انتخابی در این مسابقات نیز به میدان خواهند رفت.

دومین مرحله رقابت‌های بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی نیز روز‌های ۶ لغایت ۱۰ اسفندماه در شهر تیرانا کشور آلبانی برگزار می‌شود و این مسابقات نیز جزئی از چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی خواهد بود.

البته حضور در جام یاریگین روسیه طی روز‌های ۸ تا ۱۳ بهمن ماه نیز در دستور کار آزادکاران قرار داد و قرار است یک تیم نیز به این مسابقات اعزام شود.

پس از این مسابقات تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های قهرمانی آسیا که بعنوان مسابقات رنکینگ قاره‌ای محسوب می‌شود، شرکت خواهند کرد. این مسابقات روز‌های ۱۷ لغایت ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد.

البته در این میان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان به تورنمنت‌های مختلفی از جمله جام پیروزی و قهرمانان ترکیه و به احتمال زیاد جام دانکلوف و نیکولای پتروف اعزام خواهند شد.

برگزاری اردو‌ها و اعزام به مسابقات بین المللی بخشی از روند آماده سازی تیم‌های ملی کشتی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو رشته آزاد و فرنگی است که بر اساس چرخه انتخابی در دستور کار فدراسیون کشتی قرار دارد.