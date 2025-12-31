پخش زنده
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی، در چندین رقابت بین المللی تا پایان سال حاضر خواهند شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای بین المللی کشتی جام یاشاردوغو و وهبی امره ترکیه روزهای ۱۸ تا ۲۱ دی ماه امسال به عنوان نخستین میدان بین المللی ملی پوشان آزاد و فرنگی کار در زمینه چرخه انتخابی تیم ملی محسوب میشود و کشتی گیران کشورمان در این رویداد بین المللی به روی تشک خواهند رفت.
همچنین رقابتهای رنکینگ کرواسی به عنوان نخستین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۶ روزهای ۱۵ تا ۱۹ بهمن ماه در شهر زاگرب برگزار میشود و کشتی گیران آزاد و فرنگی کار کشورمان به عنوان یکی دیگر از مراحل چرخه انتخابی در این مسابقات نیز به میدان خواهند رفت.
دومین مرحله رقابتهای بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی نیز روزهای ۶ تا ۱۰ اسفندماه در شهر تیرانا کشور آلبانی برگزار میشود و این مسابقات نیز جزئی از چرخه انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی خواهد بود.
البته حضور در جام یاریگین روسیه در روزهای ۸ تا ۱۳ بهمن ماه نیز در دستور کار آزادکاران قرار دارد و یک تیم نیز به این مسابقات اعزام می شود.
پس از این مسابقات تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابتهای قهرمانی آسیا که به عنوان مسابقات رنکینگ قارهای محسوب میشود، شرکت خواهند کرد. این مسابقات روزهای ۱۷ تا ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد.
البته در این میان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در ردههای سنی نوجوانان و جوانان به رقابت های مختلفی از جمله جام پیروزی و قهرمانان ترکیه و به احتمال زیاد جام دانکلوف و نیکولای پتروف بلغارستان اعزام خواهند شد.
برگزاری اردوها و اعزام به مسابقات بین المللی بخشی از روند آماده سازی تیمهای ملی کشتی در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو رشته آزاد و فرنگی است که بر اساس چرخه انتخابی در دستور کار فدراسیون کشتی قرار دارد.