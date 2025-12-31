به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: صادرات این محصولات بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.

محمد رضا شیخ زاده افزود: محصولات تولیدی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اوراسیا صادر شده است.

وی پیش‌بینی کرد: امسال بیش از ۲۱۱ هزار تن محصول از هزار هکتار از گلخانه‌های هرمزگان برداشت شود.

بیشتر بخوانید؛ اجرای طرح گلخانه‌ای میوه‌های گرمسیری در رودان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: محصولات گلخانه‌ای بیشتر شامل فلفل رنگی دلمه‌ای، گوجه فرنگی، خیار و بادمجان است.

شیخ زاده افزود: شهرستان‌های رودان، حاجی‌آباد، میناب، پارسیان، بندرعباس، بستک و سیریک به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای دارند.

وی گفت: هم‌اکنون بیش از۵۰۰ هکتار گلخانه دیگر نیز در استان در حال ساخت است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود:۱۰ هزارتن در گلخانه‌های استان مشغول کار هستند.

هرمزگان در تولید محصولات گلخانه‌ای رتبه چهارم کشور را دارد.