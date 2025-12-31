مدیر کل ثبت احوال فارس گفت: در ۹ ماهه اخیر، ۳۵ هزار و ۷۴۷ تولد در استان ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هاشمی افزود: در ۹ ماهه اخیر ۳۵ هزار و ۷۴۷ تولد ثبت شد که ۱۸ هزار و ۶۴۳ مورد پسر و مابقی دختر بود.

وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشته و از ۳۸ هزار تولد به ۳۵ هزار مورد رسیده است.

هاشمی با اشاره به افزایش آمار فوتی‌ها گفت: امسال ۲۰ هزار و ۲۶ فوت ثبت شده که شامل ۱۱ هزار و ۷۴۷ مرد و ۸ هزار و ۲۷۹ زن است.

آمار ازدواج و طلاق نیز در این دوره کاهش داشته و نسبت ازدواج به طلاق با افت ۳۳ درصدی مواجه شده است.

مدیر کل ثبت احوال فارس در خصوص صدور کارت ملی هوشمند هم گفت: تاکنون بیش از ۴ و سه دهم میلیون نفر در فارس برای کارت ملی هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند و برای ۳ و ۹ دهم میلیون نفر کارت صادر شده است.

هاشمی افزود: از این تعداد، ۳ و هشت دهم میلیون کارت به متقاضیان تحویل دا داده شده و بخشی هم در دفاتر پیشخوان باقی مانده است.

مدیر کل ثبت احوال فارس اظهار کرد: کارت‌های ملی منقضی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید اعتبار شده‌اند و نیازی به مراجعه حضوری نیست.