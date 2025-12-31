بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز شاخص کیفیت هوا در اغلب شهر‌های خوزستان در شرایط قابل قبول و پاک قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه دهم دی ماه، شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آبادان، اندیکا، اندیمشک، اهواز، دزپارت، دزفول، شوش، لالی و ملاثانی با رنگ سبز در شرایط پاک قرار دارد.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهر بهبهان با ۱۸۲ AQI در شرایط قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی، و در شهر‌های رامهرمز و شوشتر در شرایط نارنجی آلودگی برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

میزان کیفیت هوا در دیگر شهر‌های خوزستان قابل قبول است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.