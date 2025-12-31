به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری ۲ سارقان سیم کابل برق با ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی قیصری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم هوایی برق وکابل صنعتی از شبکه‌های توزیع در این شهرستان، موضوع در دستورکار ماموران یگان امداد این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری، افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و موفق به شناسایی ۲ سارق سیم برق در این شهرستان شدند.

سرهنگ قیصری، خاطر نشان کرد: در یک عملیات غافلگیرانه متهمان پس ازتغیب گریز و با قانون بکارگیری سلاح دستگیر کردند.

وی همچنین، گفت: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده تاکنون به ۶ فقره سرقت سیم برق در این شهرستان اعتراف کردند و پس ازتشکیل پرونده قضائی، تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری در خاتمه از شهروندان خواست: هرگونه فعالیت مشکوک، به ویژه در زمینه سرقت، مواد مخدر، کالای قاچاق مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.