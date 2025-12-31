پخش زنده
مسابقه دو صحرانوردی جمعه دوازدهم دی با هدف توسعه ورزشهای همگانی در شهرستان خرامه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خرامه گفت: مسابقه دو صحرانوردی شهرستان خرامه، ساعت ۸ صبح جمعه دوازدهم دی با حضور دوندگان مرد بالای ۱۵ سال، برگزار میشود و نفرات برتر جوایز چند میلیونی دریافت خواهند کرد.
مرتضی آبپیما افزود: این رقابت ورزشی به مناسبت ولادت باسعادت امام علی علیه السلام برگزار میشود.
سرپرست برگزاری این دوره مسابقات دو صحرانوردی هم گفت: این دوره از مسابقات از امامزاده صالح علیه السلام کربال خرامه آغاز میشود و تا حسینیه روستای سفلی این شهرستان ادامه خواهد داشت .
محمدصادق زارع درنیانی افزود: نفرات اول تا سوم جوایز چندمیلیونی دریافت میکنند و جوایز ارزندهای هم به نفرات چهارم تا دهم اهدا میشود.
او بیان کرد: این رویداد ورزشی فرصت مناسبی را برای گردهمایی ورزشکاران، خانوادهها و دوستداران ورزش فراهم میکند.