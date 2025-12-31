رویداد ملی کتابخوانی «جانِ پدر» ویژه پدران، با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و بنیاد بین‌المللی غدیر، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با گرامیداشت ایام‌الله میلاد نور (دهم رجب، میلاد حضرت جوادالائمه علیه‌السلام تا سیزدهم رجب، میلاد امیرالمومنین علی علیه‌السلام)، رویداد ملی کتابخوانی «جانِ پدر» ویژه پدران، از ۱۰ تا ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین‌المللی غدیر، برگزار می‌شود.

بازخوانی نامه امیرالمومنین (علیه‌السلام) به فرزندشان امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)، بازخوانی دلنوشته‌های پدران به پسران، نوشتن توصیه‌های اخلاقی، روایت تجربه‌های زندگی و آرزو‌ها با بیان صمیمانه مهر پدرانه و معرفی کتاب بر پایه نمایشگاه کتاب، تولید پوستر و ... با عنوان «جان پدر»، محور‌های این رویداد است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.