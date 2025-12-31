پخش زنده
امروز: -
پرواز تهران–بیرجند–تهران شرکت هواپیمایی اروان امروز با تاخیر انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان خراسان جنوبی گفت: طبق اعلام شرکت هواپیمایی اروان، پرواز این شرکت در مسیر تهران–بیرجند–تهران مورخ چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ با تأخیر انجام خواهد شد.
صدری افزود: بر اساس برنامه جدید، حرکت از تهران ساعت ۲۲:۰۰، ورود به بیرجند ساعت ۲۳:۲۵ و حرکت از بیرجند ساعت ۰۰:۲۵ بامداد خواهد بود.
وی گفت: این تغییر زمان به دلیل مشکلات عملیاتی صورت گرفته است.