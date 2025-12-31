پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به خسارات گسترده بارندگیها و آبگرفتگیهای اخیر در استان، از واردشدن حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی خبر داد و گفت: خسارات کشاورزان سیلزده از طریق بیمه و حمایتهای دولتی جبران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، جواد سلطانکاظمی در جلسه بررسی خسارات سیلاب اخیر اظهار کرد: ۱۱ شهرستان استان دچار آبگرفتگی و سیلاب شدهاند که بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۱.۸ همت خسارت به بخش کشاورزی وارد شده و نزدیک به ۵۰ درصد این خسارات مربوط به چهار شهرستان حوزه منگشت است.
وی با اشاره به روند جبران خسارات در بخش زراعت افزود: با توجه به پوشش بیمه فراگیر محصولات کشاورزی، از هفته آینده کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی در شهرستانها مستقر میشوند و خسارات بخش زراعت از محل بیمه پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره خسارات زیرساختی عنوان کرد: خسارات واردشده به قنوات، کانالها و جادههای بین مزارع توسط خود جهاد کشاورزی تعیین و برآورد میشود و پیگیری لازم برای جبران آن در حال انجام است.
سلطانکاظمی ادامه داد: در بخش گلخانهها، مرغداریها و سایر واحدهای تولیدی نیز امکان پرداخت تسهیلات و استفاده از ظرفیتهای حمایتی وجود دارد؛ همچنین همچون سیل سال ۱۳۹۸، در صورت تصویب دولت، امکان پرداخت خسارت به بهرهبردارانی که فاقد بیمه بودهاند نیز فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم لایروبی کانالها گفت: در استان خوزستان حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که کانالهای درجه سه و چهار در اراضی آبی و همچنین مسیرهای سیلابی و تخلیه آب در اراضی دیم نیازمند لایروبی هستند و میتوان از محل اعتبارات دهیاریها برای انجام این اقدامات پیشگیرانه استفاده کرد.