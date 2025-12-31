جاده خوش ییلاق به شاهرود و جاده توسکستان هم اکنون باز است و تردد در آنها جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس اداره کنترل راه های روستایی پلیس راه گلستان گفت : جاده خوش ییلاق و توسکستان که دیروز بر اثر بارش برف بسته شده بود دیش باز شد و تردد در آنها با زنجیر چرخ ممکن است.

سرهنگ مسعود قجر جزی افزود: تمامی راه های استان باز است و تردد در این محور ها عادی است.

وی به رانندگان توصیه کرد، هنگام عبور از جاده های کوهستانی زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.