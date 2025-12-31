به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان،رئیس پلیس راه شمال استان کرمان در این خصوص اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و تأمین امنیت ترافیکی زائران ششمین سالگرد سردار شهید "حاج قاسم سلیمانی "، تیم‌های کمکی از پنج استان همجوار به کرمان اعزام شده‌اند.

سرهنگ "معین‌الدینی" با اشاره به حجم بالای تردد در محور‌های مواصلاتی استان افزود: نیرو‌های پلیس راه ضمن هماهنگی کامل با تیم‌های امدادی و اورژانس، در تمامی مسیر‌ها و محور‌های مواصلاتی اصلی و فرعی شمال استان مستقر و آماده خدمت رسانی به زائران سردار دل‌ها هستند.