معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به رشد شاخصهای آموزش و پرورش خوزستان در دوره ابتدایی گفت: طرح حامی که از خوزستان گرفته شده موجب توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت آموزش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رضوان حکیمزاده در سفر به خوزستان گفت: آموزش و پرورش خوزستان در بسیاری از شاخصها عملکرد بسیار خوبی داشته که حاصل مدیریت مدیرکل و تلاش معاونت ابتدایی است.
وی افزود: طرح حامی یکی از مهمترین طرحهای معاونت آموزش ابتدایی با تاکید بر دانش آموزان نیازمند توجه بیشتر از خوزستان گرفته شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اجرای طرح حامی، کاهش نرخ تکرار پایه، نرخ ترک تحصیل و افزایش نرخ گذر دانش آموزان از دوره ابتدایی به متوسطه اول را به همراه داشته است که میتواند به عنوان یک دستاورد بسیار خوب برای استانهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
حکیم زاده هدف از سفر به خوزستان و شهر دزفول را بازدید از مناطق عشایری عنوان کرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در قالب سفری سهروزه از طریق فرودگاه دزفول وارد استان خوزستان شد و قرار است در این سفر ضمن بازدید از مدارس ابتدایی شهرستان دزفول از مدارس عشایری شهرستان شوش و مدارس مجری طرح حامی در اهواز نیز بازدید کند.
حضور در نشست مشترک با روسای مناطق و نواحی و معاونان آموزش ابتدایی استان خوزستان و نشست صمیمی با مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهرستان دزفول از دیگر برنامههای پیشبینیشده این سفر سهروزه است.
شهرستان دزفول حدود ۸۶ هزار دانش آموز دارد.