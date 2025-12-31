به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در سه‌ماهه سوم سال در چهارچوب کمیسیون رفع تداخلات نقشه‌نهایی بیش از ۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان ابلاغ شد.



علی کردعلیوند افزود: ابلاغ نقشه نهایی پلاک رفع تداخل شده، تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه نمادی از پیشرفت نظام‌مند در مدیریت زمین، شفاف‌سازی حقوق مالکیت، و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و منابع طبیعی کشور است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از اختلافات اراضی در کشور پایان‌یافته و مسیر توسعه پایدار در بخش کشاورزی هموارتر شود.



مدیر امور اراضی لرستان اظهار کرد: رفع تداخلات یکی از موضوعات محوری در حوزه ساماندهی مالکیت اراضی کشور است. با ابلاغ نقشه نهایی این پلاک‌ها، یک گام مهم در جهت تثبیت مالکیت قانونی و حمایت از کشاورزان واقعی برداشته می‌شود این مسیر ادامه دارد و به‌زودی شاهد ابلاغ نقشه‌های نهایی برای پلاک‌های بیشتری خواهیم بود.



وی افزود: ابلاغ نقشه نهایی پلاک رفع تداخل شده، گامی مهم در مسیر عدالت اجتماعی، صیانت از منابع ملی و حمایت از کشاورزان است. ادامه این روند، تضمینی برای تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات ملکی و شکل‌گیری توسعه پایدار در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور خواهد بود.



کردعلیوند خاطرنشان کرد: این ابلاغ‌ها نقطه پایان چندساله اختلاف مالکیتی است و نشان‌دهنده موفقیت ساختار قانونی در حل مسالمت‌آمیز و دقیق این‌گونه اختلافات‌ها است. صدور اسناد مالکیت برای بهره‌برداران واقعی بر پایه این نقشه، زمینه‌ساز رونق کشاورزی و تثبیت امنیت اقتصادی روستائیان خواهد شد.