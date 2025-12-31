پخش زنده
مدیر امور اراضی لرستان از ابلاغ نقشه نهایی ۵۴ پلاک در سهماهه سوم سال در چهارچوب کمیسیون رفع تداخلات در سطح بیش از ۲۷ هزار هکتار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در سهماهه سوم سال در چهارچوب کمیسیون رفع تداخلات نقشهنهایی بیش از ۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان ابلاغ شد.
علی کردعلیوند افزود: ابلاغ نقشه نهایی پلاک رفع تداخل شده، تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه نمادی از پیشرفت نظاممند در مدیریت زمین، شفافسازی حقوق مالکیت، و تقویت زیرساختهای کشاورزی و منابع طبیعی کشور است. با ادامه این روند، انتظار میرود بخش قابلتوجهی از اختلافات اراضی در کشور پایانیافته و مسیر توسعه پایدار در بخش کشاورزی هموارتر شود.
مدیر امور اراضی لرستان اظهار کرد: رفع تداخلات یکی از موضوعات محوری در حوزه ساماندهی مالکیت اراضی کشور است. با ابلاغ نقشه نهایی این پلاکها، یک گام مهم در جهت تثبیت مالکیت قانونی و حمایت از کشاورزان واقعی برداشته میشود این مسیر ادامه دارد و بهزودی شاهد ابلاغ نقشههای نهایی برای پلاکهای بیشتری خواهیم بود.
وی افزود: ابلاغ نقشه نهایی پلاک رفع تداخل شده، گامی مهم در مسیر عدالت اجتماعی، صیانت از منابع ملی و حمایت از کشاورزان است. ادامه این روند، تضمینی برای تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات ملکی و شکلگیری توسعه پایدار در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور خواهد بود.
کردعلیوند خاطرنشان کرد: این ابلاغها نقطه پایان چندساله اختلاف مالکیتی است و نشاندهنده موفقیت ساختار قانونی در حل مسالمتآمیز و دقیق اینگونه اختلافاتها است. صدور اسناد مالکیت برای بهرهبرداران واقعی بر پایه این نقشه، زمینهساز رونق کشاورزی و تثبیت امنیت اقتصادی روستائیان خواهد شد.