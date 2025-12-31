به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان، در آستانه برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از محل استقرار و امکانات پیش‌بینی‌شده برای خبرنگاران و اصحاب رسانه در گلزار شهدای کرمان بازدید کرد.

در این بازدید محمدرضانژادحیدری از نزدیک روند آماده‌سازی فضا، تجهیزات و امکانات در نظر گرفته‌شده برای پوشش رسانه‌ای این مراسم را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور و فعالیت خبرنگاران در زمان برگزاری مراسم تأکید کرد.

مشاور استاندار کرمان با اشاره به اهمیت پوشش دقیق و منسجم رسانه‌ای مراسم سالگرد شهید سلیمانی، بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی مطلوب از رسانه‌ها در روز‌های برگزاری این آیین تأکید کرد