مدیرکل روابط عمومی استانداری از محل استقرار و امکانات پیشبینیشده برای اصحاب رسانه در گلزار شهدای کرمان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان، در آستانه برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از محل استقرار و امکانات پیشبینیشده برای خبرنگاران و اصحاب رسانه در گلزار شهدای کرمان بازدید کرد.
در این بازدید محمدرضانژادحیدری از نزدیک روند آمادهسازی فضا، تجهیزات و امکانات در نظر گرفتهشده برای پوشش رسانهای این مراسم را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور و فعالیت خبرنگاران در زمان برگزاری مراسم تأکید کرد.
مشاور استاندار کرمان با اشاره به اهمیت پوشش دقیق و منسجم رسانهای مراسم سالگرد شهید سلیمانی، بر هماهنگی دستگاههای اجرایی و پشتیبانی مطلوب از رسانهها در روزهای برگزاری این آیین تأکید کرد