سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام، گفت: تعداد بارنامه‌های صادرشده برای جابجایی کالا در مسیر‌های بین‌شهری استان در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۹.۵۱ درصدی همراه بوده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام با اعلام آمار عملکرد حمل و نقل کالای استان در سال ۱۴۰۴، از رشد قابل توجه فعالیت‌های این بخش خبر داد و با اشاره به تعداد بارنامه‌های صادرشده گفت: در سال جاری ۱۳۰ هزار و ۹۲۸ بارنامه برای حمل کالا در مسیر‌های بین‌شهری صادر شده است که نسبت به سال گذشته ۱۹.۵۱ درصد افزایش دارد. به گزارش؛ «حیدر دشتی‌پور» سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام با اعلام آمار عملکرد حمل و نقل کالای استان در سال ۱۴۰۴، از رشد قابل توجه فعالیت‌های این بخش خبر داد و با اشاره به تعداد بارنامه‌های صادرشده گفت: در سال جاری ۱۳۰ هزار و ۹۲۸ بارنامه برای حمل کالا در مسیر‌های بین‌شهری صادر شده است که نسبت به سال گذشته ۱۹.۵۱ درصد افزایش دارد.

وی این آمار را نشان‌دهنده ارتقای فعالیت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و افزایش تقاضا برای جابجایی کالا در استان دانست.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام همچنین به تناژ کالای جابجا شده اشاره کرد و ادامه داد: میزان کل کالا‌های حمل شده در سال جاری به دو میلیون و ۱۰۸ هزار و ۲۷ تن رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته که این افزایش نتیجه توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ارتقای ایمنی راه‌ها و افزایش بهره‌وری در حمل و نقل است.

دشتی‌پور درباره اقدامات انجام شده برای بهبود عملکرد بخش حمل و نقل استان خاطرنشان کرد: تجهیز ناوگان به خودرو‌های مدرن، نظارت دقیق بر عملکرد رانندگان و باربری‌ها و ارتقای کیفیت جاده‌ها از جمله عواملی است که در رشد حجم بار و تناژ جابجایی تأثیرگذار بوده است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بخش حمل و نقل کالا بیان کرد: در حال حاضر ۶۷ شرکت حمل و نقل کالا در استان فعالیت مستمر دارند و بیش از پنج هزار و ۷۸۵ راننده حرفه‌ای مسئولیت جابه‌جایی نیاز‌های عمومی و صنعتی استان را بر عهده دارند.