پخش زنده
امروز: -
آئین تجلیل از ۵۰ حافظ کل نهج البلاغه برای نخستین بار در جهان اسلام در کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حاشیه این آئین که حافظان نهج البلاغه از کشورهای عراق، اندونزی، پاکستان و حافظان از تمام گستره خاک ایران حضور داشتند، از کتاب اول شخص خوشبخت و بازی آمرلی با حضور حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی، نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان رونمایی شد.
مدیر مؤسسه نهج البلاغه با اشاره به فعالیت این مؤسسه در تربیت حافظان نهج البلاغه گفت: این مؤسسه بیش از ۲۵ سال است که در راه ترویج و آموزش معارف قرآنی و اسلامی فعالیت میکند.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی حسن زاده افزود: کاشان در حال حاضر پایتخت نهج البلاغه ایران است و امروز عملیات ساخت بوستان نهج البلاغه و دروازه نهج البلاغه آغاز شد.
وی با بیان اینکه از مسئولان میخواهیم، دبیرخانه دائمی پایتختی نهج البلاغه در کاشان دایر شود، ادامه داد: اگرچه برپایی دبیرخانه دائمی در کاشان از نظر اجرایی دشوار است، به عنوان خادم نهجالبلاغه آمادگی کامل برای پشتیبانی از این اقدام و خدمت برای این حرکت فرهنگی را دارم.
حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی کاشان هم در این آیین گفت: از دیرباز کاشان مهد علم، عرفان و فقاهت بوده شهری با تاریخ پرافتخار در پرورش مفاخر علمی و فرهنگی، زادگاه عالمان بزرگ و اثرگذاری در مسیر ترویج معارف بلند نهج البلاغه همچون سید فتح الله راوندی، قطب راوندی، ملأ فتح الله کاشانی (رضوان الله تعالی علیهم) است.
ارباب سلیمانی افزود:این علمای والامقام، با آثار و خدمات خود، میراثی ماندگار در حوزههای فقه، فلسفه و عرفان بر جای گذاشته و کاشان را به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن اسلامی معرفی کردهاند.
وی گفتمانسازی نهجالبلاغه را ضرورتی مهم برشمرد و تاکید کرد: همگان از هر فرصتی برای ترویج فرهنگ علوی استفاده کنند.
از دیگر برنامه این مراسم پیام رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین اعرافی رئیس حوزهای علمیه کشورز به این همایش بود.