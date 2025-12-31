به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حاشیه این آئین که حافظان نهج البلاغه از کشور‌های عراق، اندونزی، پاکستان و حافظان از تمام گستره خاک ایران حضور داشتند، از کتاب اول شخص خوشبخت و بازی آمرلی با حضور حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی، نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان رونمایی شد.

مدیر مؤسسه نهج البلاغه با اشاره به فعالیت این مؤسسه در تربیت حافظان نهج البلاغه گفت: این مؤسسه بیش از ۲۵ سال است که در راه ترویج و آموزش معارف قرآنی و اسلامی فعالیت می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی حسن زاده افزود: کاشان در حال حاضر پایتخت نهج البلاغه ایران است و امروز عملیات ساخت بوستان نهج البلاغه و دروازه نهج البلاغه آغاز شد.

وی با بیان اینکه از مسئولان می‌خواهیم، دبیرخانه دائمی پایتختی نهج البلاغه در کاشان دایر شود، ادامه داد: اگرچه برپایی دبیرخانه دائمی در کاشان از نظر اجرایی دشوار است، به عنوان خادم نهج‌البلاغه آمادگی کامل برای پشتیبانی از این اقدام و خدمت برای این حرکت فرهنگی را دارم.

حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی کاشان هم در این آیین گفت: از دیرباز کاشان مهد علم، عرفان و فقاهت بوده شهری با تاریخ پرافتخار در پرورش مفاخر علمی و فرهنگی، زادگاه عالمان بزرگ و اثرگذاری در مسیر ترویج معارف بلند نهج البلاغه همچون سید فتح الله راوندی، قطب راوندی، ملأ فتح الله کاشانی (رضوان الله تعالی علیهم) است.

ارباب سلیمانی افزود:این علمای والامقام، با آثار و خدمات خود، میراثی ماندگار در حوزه‌های فقه، فلسفه و عرفان بر جای گذاشته و کاشان را به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن اسلامی معرفی کرده‌اند.

وی گفتمان‌سازی نهج‌البلاغه را ضرورتی مهم برشمرد و تاکید کرد: همگان از هر فرصتی برای ترویج فرهنگ علوی استفاده کنند.

از دیگر برنامه این مراسم پیام رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین اعرافی رئیس حوز‌های علمیه کشورز به این همایش بود.