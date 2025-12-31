به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، متخصص ارتوپدی شهرستان کاشمر گفت: این تومور در مجاورت اعصاب و عروق حیاتی بازو قرار داشت که خطرات قابل توجهی برای عملکرد اندام فوقانی ایجاد می‌کرد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تیم جراحی، با موفقیت برداشته شد.

صالح ملانوروزی افزود: در این عمل، حفظ عملکرد بازو، سلامت اعصاب و حفظ جریان خون‌رسانی از اولویت‌های اصلی بود و خوشبختانه تمامی اهداف جراحی به‌طور کامل حاصل شد. این عمل نمونه‌ای از جراحی‌های پیشرفته و پیچیده ارتوپدی است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین درمانی انجام شد.