کارشناسان هواشناسی استان اعلام کردند : دمای هوا در سرچشمه اسفراین دیشب ۱۶ درجه زیر صفر بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آفتاب دهمین روز از دهمین ماه سال در حالی طلوع کرد که شب گذشته در پی بارش ادامه دار برف و کاهش دما، یخبندان اغلب نقاط استان را فرا گرفت.
برف، یخبندان و کولاک جادهها سبب گرفتار شدن ۸۰۰ مسافر شد و دستگاههای خدمات رسان را به واکنش و تکاپو واداشت.
همچنین برخی گردنهها و محورهای استان برای ساعاتی مسدود یا تردد در آنها محدود شد.
کمترین دما از سرچشمه اسفراین به میزان منهای ۱۶ درجه گزارش شد و حد نصاب جدیدی هم در مصرف گاز استان به ثبت رسید که چهار درصد از مدت مشابه پارسال بیشتر است.
احسان ابهری، مدیر بهره برداری شرکت گاز استان هم در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما به شهروندان توصیه کرد با توجه به برودت هوا در روزهای پیش رو، مصرف بهینه را بیشتر رعایت کنند.
هرچند مطابق مصوبه مدیرت بحران استان، امروز فعالیت ادارات و موسسات دولتی و دانشگاهها و مدارس به صورت غیرحضوری دنبال شد، دستگاههای امدادی و خدماتی و بهداشتی برای رفاه حال هم استانیها همچنان فعال بودند.
بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی در پی خروج سامانه بارشی، یخبندان شبانه و کاهش محسوس دما در استان تا فردا ادامه خواهد داشت.
ایمنی اتصالات گاز و عایق بندی لولههای آب در منزل و همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی زمستانه و اطمینان از سلامت خودرو، از توصیههای کاربردی کارشناسان است.