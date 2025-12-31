برگزاری آئین اعتکاف دانش آموزی در ۷ مسجد شهر دوگنبدان
امسال آئین معنوی اعتکاف با مشارکت دانش آموزان دختر و پسر در ۷ مسجد شهر گنبدان برگزار میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران از برگزاری آئین معنوی اعتکاف دانش آموزان دختر و پسر در ۷ مسجد شهر دوگنبدان خبرداد. مرضیه قنواتیان برگزاری آئین اعتکاف دانشآموزی را فرصتی برای رشد و تعالی نسل جوان دانست و افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است آئین معنوی اعتکاف دانش آموزان دختر در مساجد مسجدالنبی (ص) کوی شهید پرهون، مسجد الزهرا سلاماللهعلیها گلزار شهدا، مسجد امام باقر علیهالسلام کوی ۱۰۸ دستگاه، مسجد امام حسن مجتبی علیهالسلام کوی رادک و مسجد امام سجاد علیهالسلام محله لبنان برگزار شود.
قنواتیان اضافه کرد: همچنین مسجد امام رضا علیهالسلام کوی کارکنان، مسجد فاطمهالزهرا سلاماللهعلیها کوی بهارستان و مسجد امام حسن مجتبی علیهالسلام کوی باغ فردوس نیز برای برگزاری آئین معنوی اعتکاف دانشآموزان پسر پیش بینی شده است. وی ادامه داد: برگزاری اعتکاف دانشآموزی در گچساران فرصتی است منحصربهفرد برای نوجوانان تا در فضایی معنوی و دور از دغدغههای روزمره، ارتباطی عمیق با خداوند برقرار کرده و به خودسازی و تقویت هویت دینی و اجتماعی خود بپردازند. رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران با بیان اینکه اعتکاف دانشآموزی بهعنوان یک برنامه معنوی و تربیتی، فرصتی استثنایی برای نوجوانان فراهم میآورد تا از دغدغههای روزمره و فشارهای اجتماعی فاصله بگیرند و در فضایی معنوی و آرام، به تقویت ارتباط با خداوند و آموزههای دینی بپردازند گفت: این برنامه علاوه بر جنبههای عبادی، بهعنوان یک فرآیند تربیتی و اجتماعی نیز میتواند نقش مؤثری در شکلدهی هویت دینی و اخلاقی نسل جوان ایفا کند. قنواتیان افزود: در کنار عبادت جمعی، دانشآموزان در این فضا میتوانند مهارتهای اجتماعی خود را تقویت کرده و از فضای پرتنش جامعه و فضای مجازی رهایی یابند.